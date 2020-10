Віцепрезидент Єврокомісії заразився коронавірусом

Віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас отримав позитивний результат на коронавірус і пішов на самоізоляцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Я щойно дізнався, що мій регулярний планований тест на COVID19 перед засіданням Колегії комісарів повернувся позитивним. Зараз я самоізолююсь, як вимагається. Бережіть себе", написав Схінас.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.