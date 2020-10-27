Віцепрезидент Єврокомісії заразився коронавірусом

Віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас отримав позитивний результат на коронавірус і пішов на самоізоляцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Я щойно дізнався, що мій регулярний планований тест на COVID19 перед засіданням Колегії комісарів повернувся позитивним. Зараз я самоізолююсь, як вимагається. Бережіть себе", написав Схінас.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe. — Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020

Схінас у Єврокомісії відповідає за "пропаганду європейського способу життя" (міграція, безпека, соціальні права, охорона здоров'я, освіта, культура, молодь, церкви).

Раніше на самоізоляції перебував віцепрезидент Європейської комісії Домбровскіс після контакту з людиною, яка здала позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила саміт ЄС 15 жовтня, для того, щоб піти на самоізоляцію через виявлення коронавірусу у співробітника її офісу.