Вице-президент Еврокомиссии заразился коронавирусом

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас получил положительный результат на коронавирус и пошел на самоизоляцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я только что узнал, что мой регулярный плановый тест на COVID19 перед заседанием коллегии комиссаров вернулся положительным. Сейчас я самоизолируюсь, как требуется. Берегите себя", написал Схинас.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.