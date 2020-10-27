Вице-президент Еврокомиссии заразился коронавирусом

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас получил положительный результат на коронавирус и пошел на самоизоляцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я только что узнал, что мой регулярный плановый тест на COVID19 перед заседанием коллегии комиссаров вернулся положительным. Сейчас я самоизолируюсь, как требуется. Берегите себя", написал Схинас.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe. — Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020

Схинас в Еврокомиссии отвечает за "пропаганду европейского образа жизни" (миграция, безопасность, социальные права, здравоохранение, образование, культура, молодежь, церкви).

Ранее на самоизоляции находился вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после контакта с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула саммит ЕС для того, чтобы пойти на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у сотрудника ее офиса.