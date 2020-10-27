Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Сийярто назвал "жалким" запрет въезда в Украину венгерским чиновникам

Словакия за выходные проверит все население на коронавирус

В Италии массовые протесты против жестких коронавирусных ограничений

Чехия ввела ночной комендантский час






Вице-президент Еврокомиссии заразился коронавирусом

Вторник, 27 октября 2020, 11:43

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас получил положительный результат на коронавирус и пошел на самоизоляцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я только что узнал, что мой регулярный плановый тест на COVID19 перед заседанием коллегии комиссаров вернулся положительным. Сейчас я самоизолируюсь, как требуется. Берегите себя", написал Схинас.

Схинас в Еврокомиссии отвечает за "пропаганду европейского образа жизни" (миграция, безопасность, социальные права, здравоохранение, образование, культура, молодежь, церкви).

Ранее на самоизоляции находился вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после контакта с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула саммит ЕС для того, чтобы пойти на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у сотрудника ее офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус
powered by lun.ua