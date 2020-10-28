Кулеба розповів, на якому етапі підготовка санкцій щодо Білорусі

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що зараз Україна перебуває в процесі приєднання до санкційного списку ЄС проти Білорусі, в якому Александра Лукашенка немає.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Приєднання до санкцій - це певний юридичний процес. Я саме сьогодні підписав лист на цю тему, тому процедура триває. Зараз на столі у нас приєднання до того списку санкцій ЄС, в якому Александра Лукашенка немає", - сказав Кулеба.

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Він підтвердив, що наразі Україна готується до введення винятково персональних санкцій.

"Я не підтримую ідею секторальних санкцій, це моя особиста позиція, як міністра. В принципі їх зараз ніхто і не вводить, і ми самі не розглядаємо такої опції.

Але ми вважаємо, що ті, хто вчинив насильство щодо протестуючих, повинні за це постраждати у відповідь шляхом застосування санкцій в щодо них.

Також це питання цілісності політики і синергії між ЄС і Україною", - підкреслив Кулеба.

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Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка.

Разом з тим у ці дні в ЄС триває обговорення нових санкцій проти особисто Лукашенка та його режиму.

ЄС погодився запровадити санкції проти Лукашенка 12 жовтня.

Пізніше Кулеба заявив, що рішення стосовно санкцій проти особисто Лукашенка ще не ухвалене.