Кулеба рассказал, на каком этапе подготовка санкций в отношении Беларуси

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Украина находится в процессе присоединения к санкционному списку ЕС против Беларуси, в котором Александра Лукашенко нет.

Об этом Кулеба сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Присоединение к санкциям - это определенный юридический процесс. Я как раз сегодня подписал письмо на эту тему, поэтому процедура продолжается. Сейчас на столе у ​​нас присоединение к этому списку санкций ЕС, в котором Александра Лукашенко нет", - сказал Кулеба.

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Он подтвердил, что сейчас Украина готовится к введению исключительно персональных санкций.

"Я не поддерживаю идею секторальных санкций, это моя личная позиция как министра. В принципе их сейчас никто и не вводит, и мы сами не рассматриваем такой опции.

Но мы считаем, что те, кто совершил насилие в отношении протестующих, должны за это пострадать в ответ путем применения санкций в отношении них.

Также этот вопрос целостности политики и синергии между ЕС и Украиной", - подчеркнул Кулеба.

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Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси, но в санкционный список не было фамилии Лукашенко.

Вместе с тем в эти дни в ЕС идет обсуждение новых санкций против лично Лукашенко и его режима.

ЕС согласился ввести санкции против Лукашенко 12 октября.

Позже Кулеба заявил, что решение о санкциях против лично Лукашенко еще не принято.