Кулеба рассказал, на каком этапе подготовка санкций в отношении Беларуси
Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Украина находится в процессе присоединения к санкционному списку ЕС против Беларуси, в котором Александра Лукашенко нет.
Об этом Кулеба сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".
"Присоединение к санкциям - это определенный юридический процесс. Я как раз сегодня подписал письмо на эту тему, поэтому процедура продолжается. Сейчас на столе у нас присоединение к этому списку санкций ЕС, в котором Александра Лукашенко нет", - сказал Кулеба.
Он подтвердил, что сейчас Украина готовится к введению исключительно персональных санкций.
"Я не поддерживаю идею секторальных санкций, это моя личная позиция как министра. В принципе их сейчас никто и не вводит, и мы сами не рассматриваем такой опции.
Но мы считаем, что те, кто совершил насилие в отношении протестующих, должны за это пострадать в ответ путем применения санкций в отношении них.
Также этот вопрос целостности политики и синергии между ЕС и Украиной", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси, но в санкционный список не было фамилии Лукашенко.
Вместе с тем в эти дни в ЕС идет обсуждение новых санкций против лично Лукашенко и его режима.
ЕС согласился ввести санкции против Лукашенко 12 октября.
Позже Кулеба заявил, что решение о санкциях против лично Лукашенко еще не принято.