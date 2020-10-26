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В Європарламенті підготували новий санкційний список з 86 чиновників Білорусі

Понеділок, 26 жовтня 2020, 17:23

Група Європейської народної партії, найбільша у Європарламенті, підготувала список з майже 90 білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікації виборів і порушення прав людини, щодо яких ЄС, на її думку, має ввести санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ЄНП.

В заяві наголошується, що цей список служить нагадуванням про те, що ті, хто хоче вчинити злочин, не можуть сподіватися залишитися анонімними.

"Ми будемо просити, щоб вони постали перед судом. На думку групи ЄНП, імена в списку повинні бути додані до санкцій, вже узгоджених державами-членами ЄС 12 жовтня, щоб боротися з безкарністю і анонімністю осіб, відповідальних за порушення прав людини в Білорусі" - сказано у заяві.

У списку містяться імена деяких суддів і членів виборчої комісії, особистих помічників Лукашенка, співробітників міліції і в'язниць, членів уряду, директора державного телебачення і Віктора Лукашенка, сина Александра Лукашенка і багатьох інших.

Його публікація збігається з крайнім терміном, який білоруська опозиція дала Лукашенку для відходу у відставку.

Відео, опубліковане групою ЄНП в соціальних мережах зі списком імен, стверджує: "Лукашенко - це всього лише одна людина. Є й інші, хто замішаний в його злочинах".

Список був підготовлений у співпраці з білоруською опозицією.

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Європарламент Білорусь санкції
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