У Молдові заявили про покращення ситуації з коронавірусом

У Молдові зменшилася кількість пацієнтів з коронавірусом, що перебувають у важкому і критичному стані та у стані середньої тяжкості.

Про це на засіданні уряду 28 жовтня повідомила міністр охорони здоров'я Віоріка Думбревяну, пише "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Крім того, скоротилася і кількість людей, які проходять лікування від коронавірусу вдома.

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Як зазначила міністр, в лікарнях Молдови перебуває близько 2700 пацієнтів з COVID-19.

За її словами, останнім часом стало менше пацієнтів у важкому стані. Якщо раніше в середньому 300 осіб перебували у важкому стані, то зараз їх число знизилося до 200.

Також стало менше людей, підключених до апаратів штучної вентиляції легень - їх число знизилося від 60 до 30 пацієнтів.

Крім того, кількість людей, які лікуються вдома, протягом останніх двох тижнів знизилась від 8 до 7 тисяч.

"Ситуація під контролем. У лікарнях є достатньо місць для пацієнтів, в тому числі у відділеннях інтенсивної терапії ", - розповіла Думбревяну.

Складніша ситуація в північних районах, де останнім часом з'явилося багато інфікованих. Однак і там, за словами міністра, все під контролем.