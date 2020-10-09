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У Молдові визначили, як голосуватимуть виборці з підвищеною температурою

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 14:29

Люди, що прийшли з підвищеною температурою на вибори президента Молдови, зможуть проголосувати у спеціальних приміщеннях. 

Відповідні поправки до інструкції про вибори розробляє Молдовська ЦВК, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з поправками, на кожній виборчій дільниці виділять спеціальне приміщення, де зможуть проголосувати люди з підвищеною температурою.

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"Жодним чином нікому з тих, хто прийде на вибори, не заборонять користуватися своїм правом голосу", - розповів голова ЦВК Дорін Чіміл

Також, за словами глави ЦВК, в лікарнях встановлять мобільні урни, щоб всі бажаючі пацієнти змогли проголосувати.

Зараз ЦВК розробляє протоколи заходів безпеки для представників виборчих органів, які повинні будуть стежити за ходом виборів в лікарнях.

В інструкції, прийнятій Нацкомісією з надзвичайної ситуації в охороні здоров'я 12 серпня, заборонявся допуск на виборчі дільниці виборців з симптомами гострої респіраторної інфекції, зокрема, з підвищеною температурою. 

Президентські вибори у Молдові відбудуться 1 листопада.

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