В Молдове заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

В Молдове уменьшилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии и в состоянии средней тяжести.

Об этом на заседании правительства 28 октября сообщила министр здравоохранения Виорика Думбревяну, пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание NewsMaker.

Кроме того, сократилось и количество людей, проходящих лечение от коронавируса дома.

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Как отметила министр, в больницах Молдовы находится около 2700 пациентов с COVID-19.

По ее словам, в последнее время стало меньше пациентов в тяжелом состоянии. Если раньше в среднем 300 человек находились в тяжелом состоянии, то сейчас их число снизилось до 200.

Также стало меньше людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких - их число снизилось с 60 до 30 пациентов.

Кроме того, количество людей, которые лечатся дома, в течение последних двух недель сократилось с 8 до 7 тысяч.

"Ситуация под контролем. В больницах есть достаточно мест для пациентов, в том числе в отделениях интенсивной терапии", - рассказала Думбревяну.

Сложнее ситуация в северных районах, где в последнее время появилось много инфицированных. Однако и там, по словам министра, все под контролем.