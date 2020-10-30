Литва направила ноту протесту Білорусі через закритий кордон

Міністерство закордонних справ Литви 30 жовтня направило ноту протесту до посольства Білорусі у Вільнюсі через порушення угоди між країнами про пункти пропуску через державний кордон.

Про це МЗС Литви заявило у п’ятницю на своєму офіційному сайті, повідомляє "Європейська правда".

"У четвер вдень Білорусь в односторонньому порядку закрила кордон з Литвою, не повідомивши про це Литву та порушивши процедури, передбачені двосторонньою угодою. Нота закликає пояснити це порушення двосторонньої угоди та гарантувати уникнення повторення таких порушень", - сказано у повідомленні.

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Напередодні Білорусь обмежила в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з України, а також Латвії, Литви і Польщі.

Рішення пояснили епідемічною обстановкою, що склалась в цих країнах.

Під обмеження не підпадають співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, у яких є дипломатичні і службові паспорти; водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень; члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.