Литва направила ноту протеста Беларуси из-за закрытой границы
Министерство иностранных дел Литвы 30 октября направило ноту протеста в посольство Беларуси в Вильнюсе из-за нарушения соглашения между странами о пунктах пропуска через государственную границу.
Об этом МИД Литвы заявил в пятницу на своем официальном сайте, сообщает "Европейская правда".
"В четверг днем Беларусь в одностороннем порядке закрыла границу с Литвой, не сообщив об этом Литве и нарушив процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением. Нота призывает объяснить это нарушение двустороннего соглашения и гарантировать избежание повторения таких нарушений", - говорится в сообщении.
Накануне Беларусь ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Украины, а также Латвии, Литвы и Польши.
Решение объяснили эпидемической обстановкой, сложившейся в этих странах.
Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, в которых есть дипломатические и служебные паспорта; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.