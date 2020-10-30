Литва направила ноту протеста Беларуси из-за закрытой границы

Министерство иностранных дел Литвы 30 октября направило ноту протеста в посольство Беларуси в Вильнюсе из-за нарушения соглашения между странами о пунктах пропуска через государственную границу.

Об этом МИД Литвы заявил в пятницу на своем официальном сайте, сообщает "Европейская правда".

"В четверг днем ​​Беларусь в одностороннем порядке закрыла границу с Литвой, не сообщив об этом Литве и нарушив процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением. Нота призывает объяснить это нарушение двустороннего соглашения и гарантировать избежание повторения таких нарушений", - говорится в сообщении.

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Накануне Беларусь ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Украины, а также Латвии, Литвы и Польши.

Решение объяснили эпидемической обстановкой, сложившейся в этих странах.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, в которых есть дипломатические и служебные паспорта; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.