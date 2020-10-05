У столиці Болгарії тисячі людей вийшли на протест з вимогою відставки уряду

Тисячі людей пройшли маршем через столицю Болгарії Софію в суботу, закликаючи уряд піти у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Протестувальники зібралися перед будівлею парламенту, викрикуючи "У відставку!" і "Мафія".

Протягом останніх трьох місяців в Болгарії регулярно проходять демонстрації, на яких учасники протесту закликають уряд подати у відставку. Останні опитування показують, що їх підтримують понад 60% населення.

Але прем'єр-міністр країни Бойко Борисов, який перебуває при владі майже 10 років, відмовився піти у відставку до закінчення свого мандата в березні наступного року.

Європейська комісія минулого тижня висловила стурбованість з приводу незалежності судової системи в Болгарії, відсутність прогресу в боротьбі з корупцією в цій країні і того, що, за її словами, є загрозою незалежності ЗМІ.

Європейський парламент в понеділок проведе пленарне обговорення з питання про верховенство закону і основних прав в Болгарії, а в четвер буде проведено голосування по резолюції. Дуже критичний проєкт резолюції був затверджений Комітетом з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ (LIBE) минулого тижня