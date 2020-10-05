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В столице Болгарии тысячи людей вышли на протест с требованием отставки правительства

Понедельник, 5 октября 2020, 10:04

Тысячи людей прошли маршем через столицу Болгарии Софию в субботу, призывая правительство уйти в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Протестующие собрались перед зданием парламента, выкрикивая "В отставку!" и "Мафия".

В течение последних трех месяцев в Болгарии регулярно проходят демонстрации, на которых протестующие призывают правительство подать в отставку. Последние опросы показывают, что их поддерживают более 60% населения.

Но премьер-министр страны Бойко Борисов, который находится у власти почти 10 лет, отказался уйти в отставку до окончания своего мандата в марте следующего года.

Европейская комиссия на прошлой неделе выразила обеспокоенность по поводу независимости судебной системы в Болгарии, отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией в этой стране и того, что, по ее словам, является угрозой независимости СМИ.

Европейский парламент в понедельник проведет пленарное обсуждение по вопросу о верховенстве закона и основных прав в Болгарии, а в четверг будет проведено голосование по резолюции. Очень критический проект резолюции был утвержден Комитетом по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) на прошлой неделе.

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