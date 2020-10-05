Іспанія розширила "напів-локдаун" на ще два міста

Іспанія частково обмежує в’їзд та виїзд до ще двох міст країни, де спостерігається особливо високий приріст заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

З вівторка, 6 жовтня, і зонайменш на два тижні "напів-локдаун" пошириться на Леон і Паленсію на північному заході Іспанії, з населенням близько 124 тисяч та 78 тисяч.

У Паленсії середній приріст нових заражень досягнув 536 випадків на 100 тисяч населення, а в Леоні - 510 випадків. В органах охорони здоров’я вирішили, що якщо не вжити заходів зараз, згодом можуть знадобитись жорсткіші кроки.

Їхнім мешканцям буде дозволено виїздити за межі своїх міст, або людям з інших міст - в’їздити туди лише з поважних причин - для роботи, навчання, візиту до лікаря тощо.

Ресторани та бари зачинятимуться раніше та зменшать наполовину дозволену кількість відвідувачів. У Паленсії до цього вже заборонили зустрічі за участі більше 10 людей.

Досі такі заходи поширювалися на Мадрид та 9 районів у його передмісті, де проживає близько 4,8 млн людей. На столичний регіон припадає близько третини усіх нових хворих в країні.



