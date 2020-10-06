ЄІБ профінансує модернізацію громадських будівель в Україні на 300 млн євро

Уряд України та Європейський інвестиційний банк підписали угоду про фінансування заходів, спрямованих на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні, обсягом 300 млн євро.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", відповідну угоду у вівторок в Брюсселі підписали міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

Допомога ЄІБ буде спрямована на такі види робіт, як теплоізоляція даху, підвалу та стін, енергоефективні вікна, двері та скління, енергоефективне освітлення і системи регенерування втрат тепла.

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Також кошти охоплюють інвестиції у відновлювані джерела енергії, якщо вони є частиною ширших інвестицій в енергоефективність.

Крім того, в рамках угоди можуть бути профінансовані ефективні системи конвекційного та водяного опалення, ефективні системи та механізми регулювання вентиляції та кондиціонування, а також ефективні системи управління енергією будівлі.

ЄІБ у вівторок також підписав з урядом гарантійну угоду про модернізацію і цифровізацію "Укрпошти", яка забезпечить закупівлю сортувального обладнання та створення 3 сортувальних об'єктів та 22 сортувальних депо у 6 містах.

Угода передбачає виділення позики на 30 млн євро, яку "Укрпошта" повинна повернути впродовж 20 років.