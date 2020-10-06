ЕИБ профинансирует модернизацию общественных зданий в Украине на 300 млн евро

Правительство Украины и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение о финансировании мероприятий, направленных на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине, объемом 300 млн евро.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", соответствующее соглашение во вторник в Брюсселе подписали министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червиньска.

Помощь ЕИБ будет направлена ​​на такие виды работ, как теплоизоляция крыш, подвалов и стен, энергоэффективные окна, двери и остекление, энергоэффективное освещение и системы регенерации потерь тепла.

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Также программа охватывает инвестиции в возобновляемые источники энергии, если они являются частью более широких инвестиций в энергоэффективность.

Кроме того, в рамках соглашения могут быть профинансированы эффективные системы конвекционного и водяного отопления, эффективные системы и механизмы регулирования вентиляции и кондиционирования, а также эффективные системы управления энергией здания.

ЕИБ во вторник также подписал с правительством гарантийное соглашение о модернизации и цифровизации "Укрпочты", которое обеспечит закупку сортировочного оборудования и создание трех сортировочных объектов и 22 сортировочных депо в шести городах.

Соглашение предусматривает выделение займа на 30 млн евро, который "Укрпочта" должна вернуть в течение 20 лет.