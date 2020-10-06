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Саміт Україна-ЄС підтвердив відновлення повноцінної дії безвізу після пандемії

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Саміт Україна-ЄС підтвердив відновлення повноцінної дії безвізу після пандемії

Вівторок, 6 жовтня 2020, 19:45

Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу. 

Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Ми отримали запевнення у тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії", - заявив він. 

За інформацією Європейської правди, це також є позицією ЄС, що підтверджено у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС.

У документі сторони привітали продовження успішної імплементації безвізового режиму для громадян України та наголосили на важливості продовжувати виконувати критерії лібералізації візового режиму та пришвидшувати відповідні зусилля щодо реформ. 

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У документі ЄС дав чіткий сигнал, що про жодне призупинення безвізового режиму з Україною не йдеться.

"Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови", - сказано у заяві саміту. 

Фактично ЄС визнав, що поки що немає "регресу" у питанні боротьби з корупцією, є лише "небезпека такого регресу" з боку України. 

"Європейська правда" стежить за перебігом саміту, усі деталі за посиланням.

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Саміт Україна-ЄС Безвіз
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