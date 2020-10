Посли ЄС схвалили санкції за хакерську атаку на Бундестаг

У Європейському союзі схвалили рішення щодо запровадження санкцій проти людей і організацій, причетних до хакерських атак на парламент Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС сьогодні дали зелене світло накладенню санкцій на двох осіб і одну організацію за кібератаки на німецький Бундестаг у 2015 році. Рішення буде офіційно оформлено 22 жовтня", - написав Джозвяк.

EU ambassadors have today given green light to sanction 2 ppl and 1 entity for the cyber attacks on the German bundestag in 2015. it will be formalized on 22 Oct. #Russia #Germany