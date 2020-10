Послы ЕС одобрили санкции за хакерскую атаку на Бундестаг

В Европейском Союзе приняли решение о введении санкций против людей и организаций, причастных к хакерским атакам на парламент Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня дали зеленый свет санкциям против двух людей и одной организации за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году. Решение будет официально оформлено 22 октября", - написал Джозвяк.

