Росія оголосила Тихановську в розшук
Середа, 7 жовтня 2020, 17:24
Представницю білоруської опозиції Світлану Тихановську оголосили в розшук на території Росії.
Це випливає з бази даних МВС Росії, повідомляє "Європейська правда".
Відзначається, що розшук пов’язаний із порушенням кримінальної справи. Інших подробиць в інформації МВС немає.
Джерело російського агентства ТАСС в правоохоронних органах пояснило, що в розшук Тихановська була оголошена в Білорусі. Але її також розшукують у Росії, оскільки мова йде про міждержавний розшук.
Раніше в розшук на території Росії був оголошений колишній претендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало.
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