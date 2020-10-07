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Росія оголосила Тихановську в розшук 

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Росія оголосила Тихановську в розшук 

Середа, 7 жовтня 2020, 17:24

Представницю білоруської опозиції Світлану Тихановську оголосили в розшук на території Росії. 

Це випливає з бази даних МВС Росії, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що розшук пов’язаний із порушенням кримінальної справи. Інших подробиць в інформації МВС немає. 

 

Джерело російського агентства ТАСС в правоохоронних органах пояснило, що в розшук Тихановська була оголошена в Білорусі. Але її також розшукують у Росії, оскільки мова йде про міждержавний розшук.

Раніше в розшук на території Росії був оголошений колишній претендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало.

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