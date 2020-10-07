Россия объявила Тихановскую в розыск
Среда, 7 октября 2020, 17:24
Представительницу белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России.
Это следует из базы данных МВД России, сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что розыск связан с возбуждением уголовного дела. Других подробностей в информации МВД нет.
Источник российского агентства ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск Тихановская была объявлена в Беларуси. Но ее также разыскивают в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске.
Ранее в розыск на территории России был объявлен бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало.
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