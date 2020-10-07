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Россия объявила Тихановскую в розыск

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Россия объявила Тихановскую в розыск

Среда, 7 октября 2020, 17:24

Представительницу белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России.

Это следует из базы данных МВД России, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что розыск связан с возбуждением уголовного дела. Других подробностей в информации МВД нет.

 

Источник российского агентства ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск Тихановская была объявлена ​​в Беларуси. Но ее также разыскивают в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске.

Ранее в розыск на территории России был объявлен бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало.

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