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У Франції рекордний показник випадків коронавірусу: майже 19 тисяч за добу

Четвер, 8 жовтня 2020, 09:51

У Франції за останню добу підтвердили 18 746 нових випадків COVID-19. Це рекордний показник з початку проведення масштабного тестування в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними французького МОЗ, рівень позитивних результатів тестів становить 9,1%.

Міністерство також повідомляє, що за добу в лікарнях померли 80 осіб з коронавірусом, в результаті чого число загиблих з початку епідемії склало 32 445 осіб.

За офіційними даними, 7563 людини в даний час госпіталізовані у Франції через зараження COVID-19, з них 138 пацієнтів надійшли за останні 24 години.

У відомстві також зазначають, що за останні 24 години в реанімацію потрапили 143 людини. Всього у Франції в реанімації перебувають 1416 пацієнтів.

Президент Еммануель Макрон в середу ввечері заявив, що необхідні "додаткові обмеження" там, де вірус поширюється дуже швидко.

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