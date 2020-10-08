Іспанський суд скасував рішення про закриття Мадрида на карантин

Вищий суд Мадрида скасував рішення МОЗ Іспанії про закриття столиці на карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

На думку суду, рішення МОЗ порушує основні права і свободи.

Без судового схвалення порушники запроваджених обмежень не можуть бути оштрафовані, а обмеження, які торкнулися 4 786 948 громадян з вечора минулої п'ятниці, залишаться на папері .

На додаток до закриття периметра ці заходи передбачають обмеження пропускної здатності і робочого часу .

МОЗ Іспанії раніше опублікувало указ, який передбачав введення більш суворих карантинних заходів у великих населених пунктах країни з високим рівнем поширення інфекції. Ці обмеження набули чинності 2 жовтня, проте Вищий суд Мадрида повинен був їх схвалити.

У своєму висновку два дні тому Мадридська прокуратура дала своє схвалення цим заходам, стверджуючи, що вони відповідають "критеріям пропорційності" з урахуванням високого ризику інфікування і переважаючого "права на життя і здоров'я" над усіма іншими міркуваннями.

Новими правилами передбачалося, що жителі Мадрида будуть позбавлені можливості виїжджати з населених пунктів протягом двох тижнів, окрім деяких винятків, серед яких - поїздки на роботу, до школи, з метою охорони здоров’я чи здійснення покупок.