Испанский суд отменил решение о закрытии Мадрида на карантин

Высший суд Мадрида отменил решение Минздрава Испании о закрытии столицы на карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По мнению суда, решение Минздрава нарушает основные права и свободы.

Без судебного одобрения нарушители введенных ограничений не могут быть оштрафованы, а ограничения, коснувшиеся 4 786 948 граждан с вечера минувшей пятницы, останутся на бумаге .

В дополнение к закрытию периметра эти меры предусматривают ограничение пропускной способности и рабочего времени .

Минздрав Испании ранее опубликовал указ, предусматривавший введение более строгих карантинных мер в крупных населенных пунктах страны с высоким уровнем распространения инфекции. Эти ограничения вступили в силу 2 октября, однако Высший суд Мадрида должен был их одобрить.

В своем заключении два дня назад Мадридская прокуратура дала свое одобрение этим мерам, утверждая, что они соответствуют "критериям пропорциональности" с учетом высокого риска инфицирования и превосходящего "права на жизнь и здоровье" над всеми другими соображениями.

Новыми правилами предусматривалось, что жители Мадрида будут лишены возможности выезжать из населенных пунктов в течение двух недель, кроме некоторых исключений, среди которых - поездки на работу, в школу, с целью охраны здоровья или совершения покупок.