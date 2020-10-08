У Дуди є шанс на прорив у відносинах з Україною – експрезидент Польщі

Експрезидент Польщі Александр Квасневський вважає, що у чинного польського президента Анджея Дуди є шанс увійти в історію як лідер, що досяг історичного примирення з Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На думку Квасневського, в результаті переобрання Дуда отримав сильну позицію, щоб зробити якийсь важливий жест.

При цьому, зазначив експрезидент, саме те, що для Дуди це другий термін, він може не перейматися через конфлікт з керівною партією "Право і справедливість", а замислитися, що лишиться після десяти років його президентства.

"Якщо ти хочеш залишитися в історії, то неможливо йти тільки зі своєю партією. Існують моменти, коли потрібно йти навіть проти неї", - заявив Квасневський.

"Можливо, одним із ключових досягнень президентства Анджея Дуди стане крок вперед у польсько-українському історичному діалозі і польсько-українському примиренні. Я навмисно використовую розмову з вами, щоб підказати йому таку можливість", - додав він.

Варто зазначити, що на 11 жовтня запланована зустріч президентів України і Польщі.