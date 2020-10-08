У Дуды есть шанс на прорыв в отношениях с Украиной - экс-президент Польши

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что у действующего польского президента Анджея Дуды есть шанс войти в историю как лидеру, достигшему исторического примирения с Украиной.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По мнению Квасьневского, в результате переизбрания Дуда получил сильную позицию, чтобы сделать какой-то важный жест.

При этом, отметил экс-президент, именно потому, что для Дуды это второй срок, он может не беспокоиться из-за конфликта с руководящей партией "Право и справедливость", а задуматься, что останется после десяти лет его президентства.

"Если ты хочешь остаться в истории, то невозможно идти только со своей партией. Существуют моменты, когда нужно идти даже против нее", - заявил Квасьневский.

"Возможно, одним из ключевых достижений президентства Анджея Дуды станет шаг вперед в польско-украинском историческом диалоге и польско-украинском примирении. Я намеренно использую разговор с вами, чтобы подсказать ему такую ​​возможность", - добавил он.

Стоит отметить, что на 11 октября запланирована встреча президентов Украины и Польши.