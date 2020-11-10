Рада ЄС та Європарламент досягли політичної згоди щодо 7-річного бюджету ЄС

Рада ЄС та Європейський парламент досягли політичної згоди щодо майбутнього семирічного бюджету ЄС, щоб гарантувати майбутню його підтримку у парламенті.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

Консультації тривали ще з серпня, охоплюючи семирічний бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро та тимчасовий інструмент порятунку економіки блоку від наслідків пандемії коронавірусу "Наступне покоління ЄС" обсягом 750 млрд євро, про які лідери ЄС домовилися на саміті у липні 2020 року. Загалом це пакет на суму 1,8 трлн євро.

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"Це добре збалансована угода, яка враховує питання, на які звернув увагу парламент, водночас дотримуючись керівних принципів, визначених Європейською радою у липні", - зазначають у повідомленні.

У домовленості з Європарламентом йдеться про підсилення низки програм ЄС на ще 15 млрд євро, зокрема Horizon Europe, EU4Health та Erasmus+, але з дотриманням порогових значень, визначених лідерами на саміті.

Також домовилися передбачити більшу гнучкість використання коштів, щоб ЄС за потреби міг реагувати на непередбачені виклики; більший нагляд за коштами, що використовуються у рамках Next Generation EU; більший акцент на збереженні біорізноманіття, кліматичних та гендерних питаннях.

Надалі домовленість мають окремо розглянути країни-члени.

Детальніше про те, що передбачає семирічний бюджет ЄС та план порятунку економіки, читайте у публікації Свято європейської єдності: як ЄС узгодив план порятунку своєї економіки.