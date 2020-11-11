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Помпео пообіцяв плавний перехід до "другої адміністрації Трампа"

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Помпео пообіцяв плавний перехід до "другої адміністрації Трампа"

Середа, 11 листопада 2020, 09:25

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що підрахунок голосів на виборах у США приведе до другого терміну президента Дональда Трампа, утім, після критики дипломат спробував пом’якшити свою заяву.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Коментар Помпео з цього приводу став відповіддю на запитання про те, чи готовий Держдепартамент взаємодіяти з командою обраного президента Джо Байдена.

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"Перехід до другої адміністрації Трампа буде плавним", - сказав Помпео, посміхаючись. 

Пізніше вже серйозним тоном він додав, що підрахунок голосів триває, і світ спостерігає за цим. 

Окремо в інтерв'ю радіоведучому Тоні Перкінсу Помпео спробував уточнити свої коментарі після хвилі критики.

"Наші противники повинні знати, що ми готові, ми продовжуємо працювати, ми будемо працювати до кінця січня. А потім, 20 січня, у нас буде перехід - чи то до адміністрації Трампа, другої адміністрації Трампа, про яку я говорив сьогодні, чи до адміністрації на чолі з колишнім віцепрезидентом Байденом", - сказав він.

Разом з тим слова Помпео викликали похвалу з боку Дональда Трампа. У своєму Twitter у вівторок він написав: "Ось чому Майк був номером один в своєму класі в Вест-Пойнті!", маючи на увазі військову академію США. 

Раніше Джо Байден заявив, що ніщо не зупинить передачу влади в США.

Колишній віцепрезидент отримав понад 270 голосів у колегії виборників, необхідних для обрання на пост президента, але Трамп і його союзники наполягають, що голосування було фальсифіковане.

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Вибори в США Трамп
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