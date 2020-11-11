Свідчення про фальсифікацію виборів у США, на яке розраховував Трамп, було брехнею - WP

Співробітник пошти з Пенсільванії, твердження якого провідні республіканці наводили як доказ масштабних порушень на голосуванні в США, зізнався, що сфабрикував звинувачення.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на трьох посадовців, знайомих з розслідуванням, повідомляє "Європейська правда"

Річард Хопкінс заявляв, що керівник поштового відділення у місті Ері, штат Пенсільванія, наказував поштовим працівника проводити бюлетені, відправлені після дня виборів, заднім числом. Пенсільванія є одним із ключових штатів для визначення переможця президентських виборів, і Трамп каже, що вони були сфабриковані в штаті.

Слова Хопкінса у листі до Міністерства юстиції цитував республіканський сенатор Ліндсі Грем, закликавши розпочати федеральне розслідування.

Генеральний прокурор Вільям Барр згодом уповноважив федеральних прокурорів почати розслідування про порушення під час виборів і фальсифікації.

Але в понеділок Хопкінс сказав слідчим з Управління Генерального інспектора Поштової служби США, що звинувачення не відповідають дійсності, і він підписав письмові свідчення, в яких відмовився від своїх звинувачень, заявляють джерела видання, які говорили на умовах анонімності.

Пізно ввечері у вівторок демократи з комітету з нагляду Палати представників написали в Твіттері, що свідок повністю відмовився від своїх тверджень.

Водночас пізніше Хопкінс опублікував відео на YouTube, в якому заперечив, що відмовився від своїх заяв. Зв’язатися для коментаря із Хопкінсом журналістам видання не вдалось.

Президент США Дональд Трамп відмовився визнавати перемогу на виборах Джо Байдена, який, за даними американських телемереж, набрав необхідні для обрання понад 270 голосів виборників.

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