Помпео пообещал плавный переход ко "второй администрации Трампа"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что подсчет голосов на выборах в США приведет ко второму сроку президента Дональда Трампа, впрочем, после критики дипломат попытался смягчить свое заявление.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Комментарий Помпео по этому поводу стал ответом на вопрос о том, готов ли Госдепартамент взаимодействовать с командой избранного президента Джо Байдена.

"Переход ко второй администрации Трампа будет плавным", - сказал Помпео, улыбаясь.

Позже уже серьезным тоном он добавил, что подсчет голосов продолжается, и мир наблюдает за этим.

Отдельно в интервью радиоведущему Тони Перкинсу Помпео попытался уточнить свои комментарии после волны критики.

"Наши противники должны знать, что мы готовы, мы продолжаем работать, мы будем работать до конца января. А потом, 20 января, у нас будет переход - то ли к администрации Трампа, второй администрации Трампа, о которой я говорил сегодня, то ли к администрации во главе с бывшим вице-президентом Байденом", - сказал он.

Вместе с тем слова Помпео вызвали похвалу со стороны Дональда Трампа. В своем Twitter во вторник он написал: "Вот почему Майк был номером один в своем классе в Вест-Пойнте!", имея в виду военную академию США.

That’s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM