Нідерланди запровадили протишпигунські вимоги до провайдерів комунікацій

Уряд Нідерландів запровадив пакет нових правил безпеки для провайдерів телекомунікаційних послуг, що мають на меті зменшити ризик шпигунства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Для постачальників телекомунікаційних послуг висувають додаткові вимоги щодо постачальників обладнання й програмного забезпечення. Крім того, провайдери повинні будуть додатково перевіряти працівників, яким за посадовими обов’язками надається доступ до мереж.

Провайдери також повинні будуть зберігати дані протягом щонайменш трьох місяців, на випадок якщо потрібно буде проаналізувати якісь загрози.

Нові заходи є продовженням попередніх кроків, зроблених після оцінки безпеки мережі у 2019 році. Тоді, зокрема, оцінювали ризики, які може створювати Китай та інші країни, схильні до "наступальної кіберстратегії". Тоді в уряді заявили, що можуть заборонити співпрацю з компаніями, які підозрюють у "тісних зв’язках з владою іноземних держав, що вдаються до шпигунства".

Китайську компанію Huawei напряму не вказали, хоча частина парламенту виступала за те, щоб визначити її як ризикового постачальника.

Раніше у травні парламент схвалив закон, який дозволятиме уряду заблокувати "небажане" придбання компаній-надавачів телекомунікаційних послуг. Урядове погодження потрібне буде для будь-яких випадків, коли хтось претендує на понад 30% компанії.

Нагадаємо, на початку 2020 року ЄС оприлюднив настанови, згідно з якими країни-члени можуть або обмежувати, або не допускати високоризикованих постачальників технологій 5G до головних частин своїх телекомунікаційних мереж.

Необов'язкові рекомендації, узгоджені з 28 країнами блоку, не називають конкретної країни чи компанії.

Нещодавно Швеція заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.