Польща поки не запроваджуватиме повного локдауну

Уряд Польщі поки вирішив не закривати повністю економіку, пояснюючи це зниженням числа нових випадків коронавірусу.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Очікувалося, що 12 листопада уряд Польщі запровадить повний локдаун. Перед цим, 7 листопада, Польща вже посилила існуючі обмеження.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що вперше за два місяці середнє число нових коронавірусних інфекцій почало знижуватися. За минулу добу було виявлено 22,6 тис. нових випадків зараження SARS-CoV-2. Це трохи менше, ніж у попередні дні.

"Заражень ще багато, але це перший сигнал стабілізації, що нові обмеження мають сенс", - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що головне - це зменшення мобільності. "Чим менше соціальних контактів, тим більше шансів взяти контроль другою хвилею", - зазначив Моравецький.

"Якщо в найближчі дні вдасться зберегти такий рівень зараження, це означатиме, що ми виграли першу битву з вірусом. Однак попереду довга війна. Але ми її виграємо. Я вірю, що ми повернемося до нормального життя", - сказав прем'єр.

За його словами, немає необхідності вводити повний локдаун, тобто так званий національний карантин.

Однак Моравецький наголосив на необхідності дотримання існуючих обмежень: "Якщо ми зараз розслабимося, то всі зусилля попередніх тижнів будуть зведені нанівець".