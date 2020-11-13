Польша пока не будет вводить полный локдаун

Правительство Польши пока решило не закрывать полностью экономику, объясняя это снижением числа новых случаев коронавируса.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Ожидалось, что 12 ноября правительство Польши введет полный локдаун. Перед этим, 7 ноября, Польша уже усилила существующие ограничения.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что впервые за два месяца среднее число новых случаев коронавирусной инфекции начало снижаться. За прошедшие сутки было выявлено 22,6 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2. Это немного меньше, чем в предыдущие дни.

"Заражений еще много, но это первый сигнал стабилизации, что новые ограничения имеют смысл", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что главное - это уменьшение мобильности. "Чем меньше социальных контактов, тем больше шансов взять контроль над второй волной", - отметил Моравецкий.

"Если в ближайшие дни удастся сохранить такой уровень заражения, это будет означать, что мы выиграли первую битву с вирусом. Однако впереди - долгая война. Но мы ее выиграем. Я верю, что мы вернемся к нормальной жизни", - сказал премьер.

По его словам, нет необходимости вводить полный локдаун, то есть так называемый общенациональный карантин.

Однако Моравецкий подчеркнул необходимость соблюдения существующих ограничений: "Если мы сейчас расслабимся, то все усилия предыдущих недель будут сведены на нет".