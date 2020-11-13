Трамп провалився на виборах у традиційно республіканському штаті

Колишній віцепрезидент США Джо Байден ще більше закріпив свій статус обраного президента, вигравши, за прогнозом, у традиційно республіканському штаті Аризона.

У четвер CNN, NBC, ABC News America та The New York Times оголосили Байдена переможцем в Арізоні, пише "Європейська правда".

З перемогою в Арізоні Байден отримує ще 11 додаткових голосів у колегії виборників. Тепер у нього 290 голосів, що на 20 більше, ніж необхідно, аби виграти вибори.

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Байден отримав перевагу у близько 11 000 голосів або 0,3 відсоткового пункту (в.п.). Він є першим кандидатом в президенти від Демократичної партії, який зумів виграти у штаті після Білла Клінтона в 1996 році.

Чотири роки тому Трамп виграв традиційно республіканський штат з перевагою у 3,5 в.п.

До того як Арізона проголосувала за Клінтона, останнім демократом, якого штат підтримав на посту президента, був Гаррі Трумен в 1948 році.

Перемога Байдена підкреслила глибокі політичні зрушення в Арізоні, де останніми роками відбуваються демографічні зміни і зростає контингент молодих латиноамериканських виборців, які виступають за ліберальну політику, пояснює The New York Times.

Трамп відмовляється визнати поразку на виборах, безпідставно заявляючи про масові фальсифікації. Співробітники служби безпеки на виборах, представники місцевих виборчих комісій і судів заперечили твердження Трампа про шахрайство із результатами голосування.

За даними американської преси, у команди президента відсутня більш широка стратегія, аби попри все зберегти посаду для Трампа. За словами джерел, сам Трамп вже розглядає можливість балотуватися в Білий дім в 2024 році.

Зауважимо, у США триває підрахунок голосів, і офіційні результати виборів у всіх штатах ще не оголошені.

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