Ердоган закликав до збереження на Кіпрі "двох окремих держав"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що бачить рішенням кіпрського питання збереження "двох окремих держав".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це він сказав після візиту до невизнаного Північного Кіпру 15 листопада.

Візит Ердогана був приурочений до 37-ї річниці одностороннього проголошеня незалежності так званої Турецької Республіки Північного Кіпру, яка нещодавно обрала нового президента.

Очікується, що після приходу на цю посаду Ерсіна Татара Анкара отримає ще більше контролю над Північним Кіпром і перешкоджатиме вирішенню кіпрського питання.

"Зараз на Кіпрі - два окремих народи, дві окремі демократичні системи та дві окремі держави. Тому потрібні перемовини, спрямовані на досягнення рішення, яке б передбачало дві окремі держави", - заявив Ердоган.

Ерсін Татар дослівно повторив позицію Ердогана, пише турецьке агентство Anadolu.

"Нам потрібне рішення, що грунтується на суверенній рівності - рішення про дві держави. Два народи і дві держави, які існують на Кіпрі, повинні співпрацювати, виходячи з нинішніх реалій", - заявив він, додавши, що федерація неможлива через "безкомпромісний підхід" грецької адміністрації.

Острів виявився поділеним на дві частини після вторгнення Туреччини у 1974 році, що розпочалося у відповідь на переворот, підтриманий Грецією. Тепер Анкара не визнає Республіку Кіпр, яка є членом ЄС та визнана у всьому світі як єдина суверенна влада на острові. Водночас, Туреччина є єдиною країною, яка визнає самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру.

Спроби вирішити кіпрське питання завершилися невдало. Зараз стосунки між Туреччиною з одного боку і Грецією та Кіпром з іншого додатково загострилися через претензії на потенційні родовища енергоресурсів у Східному Середземномор’ї.

Ердоган у своїй промові підняв і це питання, зазначивши, що хоче співпраці щодо поділу ресурсів у Східному Середземномор’ї. та що Туреччина і Північний Кіпр "більше не толеруватимуть дипломатичні ігри" довкола цього питання.