Эрдоган призвал к сохранению на Кипре "двух отдельных государств"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что видит решением кипрского вопроса сохранение "двух отдельных государств".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом он сказал после визита в непризнанный Северный Кипр 15 ноября.

Визит Эрдогана был приурочен к 37-й годовщине одностороннего провозглашения независимости так называемой Турецкой Республикой Северного Кипра, которая недавно избрала нового президента. Ожидается, что после прихода на эту должность Эрсина Татара Анкара получит еще больше контроля над Северным Кипром и будет препятствовать решению кипрского вопроса.

"Сейчас на Кипре - два отдельных народа, два отдельные демократические системы и два отдельных государства. Поэтому нужны переговоры, направленные на достижение решения, которое бы предусматривало два отдельных государства", - заявил Эрдоган.

Эрсин Татар дословно повторил позицию Эрдогана, пишет турецкое агентство Anadolu.

"Нам нужно решение, основанное на суверенном равенстве - решение о двух государствах. Два народа и два государства, которые существуют на Кипре, должны сотрудничать, исходя из нынешних реалий", - заявил он, добавив, что федерация невозможна из-за "бескомпромиссного подхода" Республики Кипр.

Остров оказался разделенным на две части после вторжения Турции в 1974 году в ответ на переворот, поддержанный Грецией. Теперь Анкара не признает Республику Кипр, которая является членом ЕС и признана во всем мире как единственная суверенная власть на острове. В то же время, Турция является единственной страной, которая признает самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра.

Попытки решить кипрский вопрос завершились неудачно. Сейчас отношения между Турцией с одной стороны и Грецией и Кипром с другой дополнительно обострились из-за претензий на потенциальные месторождения энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.

Эрдоган в своей речи поднял и этот вопрос, отметив, что хочет сотрудничества по разделу ресурсов в Восточном Средиземноморье. и что Турция и Северный Кипр "больше не будут толерировать дипломатические игры" вокруг этого.