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У ЄС вітають Санду з перемогою та обіцяють підтримку у боротьбі з корупцією

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:30

Президентка Єврокомісії та голова Європейської ради привітали Маю Санду з перемогою на президентських виборах та пообіцяли Молдові підтримку ЄС у реформах.

Як пише "Європейська правда", про це вони написали у своїх Twitter.

"Вітаємо Маю Санду з перемогою на виборах. Народ Молдови чітко обрав курс, для якого пріоритетами будуть правосуддя, реальна боротьба з корупцією та більш справедливе суспільство. ЄС готовий посилити наше тісне партнерство", - заявив голова Європейської ради Шарль Мішель. 

"Вітаю Маю Санду! Ваша перемога - це  чіткий запит на боротьбу з корупцією та відновлення поваги до верховенства права. Це шлях до процвітання у майбутньому. ЄС готовий підтримати Молдову", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Як вже повідомлялося, Мая Санду перемогла у другому турі президентських виборів у Молдові після обробки 100% протоколів з усіх виборчих дільниць. 

Її відрив від чинного президента, проросійського Ігоря Додона - понад 15%: 57,75% проти 42,25%, а на закордонних дільницях Санду підтримали понад 90% громадян. 

Додон "попередньо привітав" свою опонентку з перемогою, але заявив, що оскаржуватиме результат виборів у суді через "небачені фальсифікації".

Детальніше про це читайте у статті: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України.

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