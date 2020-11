У ЄС вітають Санду з перемогою та обіцяють підтримку у боротьбі з корупцією

Президентка Єврокомісії та голова Європейської ради привітали Маю Санду з перемогою на президентських виборах та пообіцяли Молдові підтримку ЄС у реформах.

Як пише "Європейська правда", про це вони написали у своїх Twitter.

"Вітаємо Маю Санду з перемогою на виборах. Народ Молдови чітко обрав курс, для якого пріоритетами будуть правосуддя, реальна боротьба з корупцією та більш справедливе суспільство. ЄС готовий посилити наше тісне партнерство", - заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Congratulations to @sandumaiamd on your election victory.



