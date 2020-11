В ЕС поздравляют Санду с победой и обещают поддержку в борьбе с коррупцией

Президент Еврокомиссии и председатель Европейского совета поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах и пообещали Молдове поддержку ЕС в реформах.

Как пишет "Европейская правда", об этом они написали в своих Twitter.

"Поздравляем Майю Санду с победой на выборах. Народ Молдовы четко выбрал курс, для которого приоритетами будут правосудия, реальная борьба с коррупцией и более справедливое общество. ЕС готов усилить наше тесное партнерство", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Congratulations to @sandumaiamd on your election victory.



The people of Moldova 🇲🇩 have clearly chosen a course that prioritises justice, real fight against corruption and a more just society. #EU is ready to intensify our close partnership.