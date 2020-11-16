У Бельгії голуба для перегонів продали за рекордні $1,9 мільйона

У Бельгії дворічного голуба для перегонів продали за 1,9 млн доларів, що є найбільшою вартістю такого птаха в історії аукціонів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС Україна.

Торги почалися з 200 тисяч доларів, але у підсумку покупець з Китаю погодився заплатити майже у 10 тисяч разів більше, щоб стати власником птаха.

Проданий голуб на ім’я Нью Кім є переможцем низки голубиних перегонів.

Курт Ван дер Ваувер, сім'я якого вирощувала голуба, каже, що він та його родичі шоковані фінальною сумою.

Попередній рекорд належав чотирирічному голубу Армандо, якого називали "Льюїсом Гемілтоном голубиних перегонів" (за аналогією із чемпіоном Формули-1). У 2019 році його придбав покупець із Китаю за майже 1,25 млн доларів.

У Китаї голубині перегони є популярною розвагою. В рамках цих змагань птахів відвозять за сотні кілометрів від голубника і випускають на волю. Виграє той голуб, який швидше за інших повернеться назад.

Бельгійські розплідники голубів для перегонів вважаються кращими у світі. В країні близько 20 тисяч таких "голубиних ферм".