В Бельгии голубя для гонок продали за рекордные $1,9 млн

В Бельгии двухлетнего голубя для гонок продали за 1,9 млн долларов, что является наибольшей стоимостью такой птицы в истории аукционов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС Украина.

Торги начались с 200 тыс. долларов, но в итоге покупатель из Китая согласился заплатить почти в 10 тыс. раз больше, чтобы стать владельцем птицы.

Проданный голубь по имени Нью Ким является победителем ряда голубиных гонок.

Курт Ван дер Ваувер, семья которого выращивала голубя, говорит, что он и его родственники шокированы финальной суммой.

Предыдущий рекорд принадлежал четырехлетнему голубю Армандо, которого называли "Льюисом Хэмилтоном голубиных гонок" (по аналогии с чемпионом "Формулы-1"). В 2019 году его приобрел покупатель из Китая почти за 1,25 млн долларов.

В Китае голубиные гонки – популярное развлечение. В рамках этих соревнований птиц отвозят за сотни километров от голубятни и выпускают на волю. Выигрывает тот голубь, который быстрее всех вернется назад.

Бельгийские питомники гоночных голубей считаются лучшими в мире. В стране около 20 тыс. таких "голубиных ферм".