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У Польщі найбільше померлих від COVID за добу - 603 людини

Середа, 18 листопада 2020, 13:13

У Польщі за минулу добу, 17 листопада, у зв’язку з коронавірусом померли 603 особи, що є найвищим добовим показником смертності за час пандемії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

112 людей померли через COVID-19, тоді як 491 людина померла через наявність коронавірусу та інших захворювань. Напередодні в цілому померли 357 людей.

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Водночас за добу було зафіксовано 19 883 нових випадки інфікування коронавірусом.

Найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому (3340), Сілезькому (2214), Нижньосілезькому (2091) воєводствах.

Через COVID-19 в лікарнях перебуває майже 23 тисячі хворих, з них понад 2 тисячі підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

У цьому місяці Польща ввела нові обмеження, щоб стримати поширення COVID-19, запустивши дистанційне навчання у школах, закривши ресторани і більшість магазинів в торгових центрах.

Водночас поки що уряд Польщі не планує повністю закривати економіку.

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