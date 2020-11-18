В Польше больше всего умерших от COVID за сутки - 603 человека

В Польше за прошедшие сутки, 17 ноября, в связи с коронавирусом умерли 603 человека, что является самым высоким суточным показателем смертности за время пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

112 человек умерли из-за COVID-19, тогда как 491 человек умер из-за наличия коронавируса и других заболеваний. Накануне в целом умерли 357 человек.

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В то же время, за сутки было зафиксировано 19 883 новых случая инфицирования коронавирусом.

Больше всего инфицированных выявлено в Мазовецком (3340), Силезском (2214), Нижнесилезском (2091) воеводствах.

Из-за COVID-19 в больницах находится почти 23 тысячи больных, из них более 2 тысяч подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В этом месяце Польша ввела новые ограничения, чтобы сдержать распространение COVID-19, запустив дистанционное обучение в школах, закрыв рестораны и большинство магазинов в торговых центрах.

В то же время пока правительство Польши не планирует полностью закрывать экономику.