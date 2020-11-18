На Канарських островах поліція вивезла з порту сотні мігрантів, тисячі лишаються

Сотні мігрантів були вивезені поліцією з переповненого причалу на іспанських Канарських островах після різкого зростання числа людей, що прибувають туди з Африки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Група з 225 осіб була виселена з Порту Аргуїнегін на острові Гран-Канарія у вівторок, але тисячі все ще залишаються.

Виселення мігрантів відбулося за розпорядженням іспанського уряду, що спричинило критику місцевої влади.

Умови перебування мігрантів в порту називають нелюдськими.

"[Мігранти] залишилися без їжі, пиття або [місця] призначення, куди вони могли б відправитися", - сказав один місцевий чиновник.

Незабаром після їх висилки влада острова організувала автобуси, які доставили мігрантів в пункт прийому в головному місті острова Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.

Виселення виявило явну напруженість між владою острова і іспанським урядом в Мадриді з приводу того, як найкраще реагувати на сплеск прибуттів мігрантів.

Цього року на Канарські острови прибуло в цілому 16 700 мігрантів. Це зростання більш ніж на 1000% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому більше половини прибуттів цього року відбулося за останній місяць. Ланцюг островів знаходиться всього в 100 км від узбережжя Північної Африки.