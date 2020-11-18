На Канарских островах полиция вывезла из порта сотни мигрантов, тысячи остаются

Сотни мигрантов были вывезены полицией с переполненного причала на испанских Канарских островах после резкого роста числа прибывающих туда из Африки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Группа из 225 человек была выселена из Порту Аргуинегин на острове Гран-Канария во вторник, но тысячи все еще остаются.

Выселение мигрантов произошло по распоряжению испанского правительства, что повлекло критику власти.

Условия пребывания мигрантов в порту называют нечеловеческими.

"[Мигранты] остались без еды, питья или [места] назначения, куда они могли бы отправиться", - сказал один местный чиновник.

Вскоре после их высылки власти острова организовала автобусы, которые доставили мигрантов в пункт приема в главном городе острова Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Выселение выявило явную напряженность между властями острова и испанским правительством в Мадриде по поводу того, как лучше реагировать на всплеск прибытий мигрантов.

В этом году на Канарские острова прибыло в целом 16 700 мигрантов. Этот рост более чем на 1000% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более половины прибытий в этом году произошло за последний месяц. Цепь островов находится всего в 100 км от побережья Северной Африки.