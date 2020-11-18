Париж предупредил, что ЕС может утвердить план спасения и без Варшавы с Будапештом

Во Франции говорят, что Европейский Союз изучает практические решения спора с Польшей и Венгрией, которые блокируют план спасения экономики после пандемии и семилетний бюджет ЕС, но может обойтись и без них.

Об этом заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"С немецким председательством в ЕС мы ищем практические решения", - сказал он в выступлении в Сенате Франции.

"Но в качестве последнего средства мы будем искать способ, как обойтись без стран, которые блокируют", - добавил он.

В понедельник Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро через свое несогласие с предложенным механизмом верховенства права.

Орбан объяснил решение Венгрии ветировать бюджет ЕС тем, что предусмотренные им обязательства якобы были связаны с приемом мигрантов.

Премьер-министр Словении Янез Янша поддержал критику, высказанную Польшей и Венгрией, но не присоединился к блокированию.