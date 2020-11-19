Греция усиливает ограничения на наземных границах из-за второй волны пандемии

Правительство Греции объявило, что закроет пограничный переход с Албанией в Кристалопиге с утра пятницы и будет проверять на коронавирус всех людей, въезжающих в страну через сухопутные границы.

Об этом заявил в четверг официальный представитель правительства Стелиос Петсас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пограничные пункты в Какавии, Эвзоне и Промахонасе останутся открытыми.

Путешественники, которые въезжают в страну через ее сухопутные границы, должны будут представить отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до прибытия в Грецию.

Петсас сказал, что органы здравоохранения усилят проверки и тестирования в Северной Греции, чтобы получить более четкое представление об эпидемиологическом нагрузки.

"Ситуация в нашей стране остается критической. Вчерашние данные показали, что показатели положительных тестов в нескольких районах Северной Греции остаются на очень высоком уровне, если учесть, что мы уже несколько недель находимся в режиме карантина", - сказал он.

Напомним, Греция на две недели закрыла детсады и перевела школы на дистанционное обучение в связи с эпидемией коронавируса.