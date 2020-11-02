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Письменники запалюватимуть світло в книгарнях Парижа, вимагаючи не закривати їх

Понеділок, 2 листопада 2020, 16:53

Письменники хочуть щодня о 15 годині запалювати світло у книгарнях Парижа, протестуючи проти їхнього закриття через нові карантинні обмеження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Книгарні, серед низки інших непродуктових магазинів, згідно з новими обмеженнями зобов’язані припинити роботу. 

Книгарні та письменники на знак протесту домовилися про акцію - щодня о 15 годині письменники приходитимуть у книгарні і вмикатимуть там світло. Її підтримала і мерія Парижа.

"Щодня о 15 годині письменники на знак спротиву й солідарності будуть приходити у книгарню за власним вибором і запалювати там світло", - написала у Twitter Карін Роллан, заступниця мера Парижа з питань культури. 

Сама мер Анн Ідальго заявила, що візьме участь у першій акції - вже сьогодні в одній з книгарень 18-го округу Парижа.

Вона також каже, що підписала петицію Спілки книгарень Франції, у якій власники вимагають дозволити їм працювати. Під нею - вже близько 160 тисяч підписів. 

"Ми не повинні жертвувати ані освітою, ані культурою, ані нашими невеликими крамницями", - заявила мер. 

Нагадаємо, з минулої п'ятниці, 30 жовтня, у Франції почав діяти жорсткий карантин. Залишати домівки буде дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькій людині, а також подихати повітрям.

Ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, повинні бути закриті. Закриті зібрання і публічні збори заборонені.

Водночас, на відміну від весняного локдауну, школи та дитсадки не закрили. 

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