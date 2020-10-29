Франція посилила карантин: всі по домівках, ресторани закриті, рух обмежений

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження нових обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Я вирішив, що з п'ятниці необхідно ввести ізоляцію, щоб зупинити поширення вірусу", - сказав Макрон в спеціальному зверненні, яке транслювали національні телеканали.

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З 30 жовтня залишати домівки буде дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькій, а також подихати повітрям.

"Якомога більше залишайтеся вдома. Поважайте правила", - закликав Макрон співвітчизників.

Школи та дошкільні дитячі установи, на відміну від карантину навесні, продовжать працювати із суворим дотриманням правил санітарної безпеки.

Вищі навчальні заклади будуть продовжувати роботу онлайн. Скрізь, де можливо, слід перейти на дистанційну роботу.

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Бари, ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, повинні бути закриті. Закриті зібрання і публічні збори заборонені.

Переміщення між регіонами забороняються. При цьому в майбутні вихідні будуть дозволені поїздки для повернення з відпусток з нагоди "Дня всіх святих".

Обмеження діятимуть мінімум до 1 грудня на всій території континентальної Франції.

Макрон заявив, що навіть при обмежувальних заходах у відділеннях інтенсивної терапії незабаром буде близько 9 тисяч інфікованих.

"Що б ми не робили, до середини листопада 9000 пацієнтів будуть в реанімації. Ми організувалися, щоб протистояти цьому", - сказав президент.

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції в середу був підтверджено 36 437 нових випадків коронавірусу, на 3 тисячі більше, ніж днем ​​раніше. 244 людини померли в лікарнях за останню добу.

Кількість пацієнтів з Covid-19 у відділеннях інтенсивної терапії збільшилася на 127, в результаті чого їх загальна кількість досягла 3036.