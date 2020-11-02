Писатели будут зажигать свет в книжных магазинах Парижа, требуя не закрывать их

Писатели хотят ежедневно в 15 часов зажигать свет в книжных магазинах Парижа, протестуя против их закрытия из-за новых карантинных ограничений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Книжные магазины, в числе других непродовольственных магазинов, согласно новым ограничениям, обязаны прекратить работу.

Книжные магазины и писатели в знак протеста договорились об акции - ежедневно в 15 часов писатели будут приходить в магазины и включать там свет. Ее поддержала и мэрия Парижа.

"Ежедневно в 15 часов писатели в знак сопротивления и солидарности будут приходить в книжный магазин по собственному выбору и зажигать там свет", - написала в Twitter Карин Роллан, заместитель мэра Парижа по вопросам культуры.

Сама мэр Анн Идальго заявила, что примет участие в первой акции - уже сегодня в одном из книжных магазинов 18-го округа Парижа.

Она также говорит, что подписала петицию Союза книжных магазинов Франции, в которой владельцы требуют разрешить им работать. Под ней - уже около 160 000 подписей.

"Мы не должны жертвовать ни образованием, ни культурой, ни нашими небольшими магазинами", - заявила мэр.

Напомним, с пятницы, 30 октября, во Франции начал действовать строгий карантин. Выходить из дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому человеку, а также подышать воздухом.

Рестораны и магазины, кроме продающих товары первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания и публичные собрания запрещены.

В то же время, в отличие от весеннего локдауна, школы и детсады остаются открытыми.