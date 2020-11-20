Масове тестування на коронавірус в Австрії: першими перевірять вчителів і поліцейських

Австрія розгорне програму масового тестування на коронавірус в перший тиждень грудня і на першому етапі перевірять близько 200 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

В суботу, 5 грудня, і в неділю, 6 грудня, всі вчителі, а також керівники дитячих садків будуть проходити тестування. 7 і 8 грудня 40 тисяч поліцейських пройдуть перевірку по всій країні.

Участь у тестуванні є добровільною. Воно буде проходити приблизно на 100 тестових станціях, які будуть створені по всій країні.

Уряд вже замовив 7 мільйонів тестів для цієї програми, з яких чотири мільйони були надані компанією Roche, а три мільйони - компанією Siemens. Вартість тестів становить 50 мільйонів євро.

Для перевірки буду використовувати тестування на антиген. На відміну від ПЛР-тестів, тести на антигени можуть дати результат менш ніж за пів години. Однак вони менш точні, оскільки вимірюють поверхневі білки частинок Covid-19.

Це означає, що вони найбільш ефективні для людей, які дуже заразні, тобто з високим вірусним навантаженням. Однак, на відміну від тестів ПЛР існує ймовірність того, що люди з вірусом можуть помилково отримати негативний результат тесту.

Нагадаємо, Словаччина провела загальнонаціональну кампанію тестування. Під час її першого раунду близько 3,6 мільйона осіб з 5,5 мільйона населення пройшли тести на антигени.

В цілому, близько 1% учасників тестування отримали позитивний результат.