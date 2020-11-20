Массовое тестирование на коронавирус в Австрии: первыми проверят учителей и полицейских

Австрия развернет программу массового тестирования на коронавирус в первой неделе декабря и на первом этапе проверят около 200 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В субботу, 5 декабря, и в воскресенье, 6 декабря, все учителя, а также руководители детских садов будут проходить тестирование. 7 и 8 декабря 40 тысяч полицейских пройдут проверку по всей стране.

Участие в тестировании является добровольным. Оно будет проходить примерно на 100 тестовых станциях, которые будут созданы по всей стране.

Правительство уже заказало семь миллионов тестов для этой программы, из которых четыре миллиона были предоставлены компанией Roche, а три миллиона - компанией Siemens. Стоимость тестов составляет 50 миллионов евро.

Для проверки буду использовать тестирование на антиген. В отличие от ПЦР-тестов, тесты на антигены могут дать результат менее чем за полчаса. Однако они менее точны, поскольку измеряют поверхностные белки частиц Covid-19.

Это означает, что они наиболее эффективны для людей, которые очень заразны, то есть с высокой вирусной нагрузкой. Это означает, что в отличие от тестов ПЦР существует вероятность того, что люди с вирусом могут ошибочно получить отрицательный результат теста.

Напомним, Словакия провела общенациональную кампанию тестирования. Во время ее первого раунда около 3,6 миллиона человек с 5,5 миллиона населения прошли тесты на антигены.

В целом, около 1% участников тестирования получили положительный результат.